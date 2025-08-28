Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Летният сезон е в разгара си, а цените по морските курорти за поредна година са сред най-актуалните и коментирани теми. Както обикновено, българите са разделени на две - едните предпочитат да почиват у нас, другите - в чужбина.
Ето какво сподели наш сънародник, който за втора поредна година е избрал да летува на един от най-популярните ни курорти, а именно Слънчев бряг:
"Миналото лято, 2024, сядаме, поръчваме в заведение и плащаме 130 лева сметка. Тази година сядаме в същото заведение, поръчваме същите артикули, но плащаме 250 лева".
"Това не е само по морето, това е и в по-малки и в по-големи градове. Магазини, ресторанти, фаст фууд… Всичко е нагоре, някъде и двойно!", подкрепя наблюденията му друга наша сънародничка.
