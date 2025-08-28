  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +26
Пловдив: +20 / +30
Варна: +18 / +27
Сандански: +21 / +33
Русе: +21 / +31
Добрич: +16 / +26
Видин: +20 / +33
Плевен: +20 / +32
Велико Търново: +17 / +29
Смолян: +12 / +22
Кюстендил: +18 / +31
Стара Загора: +18 / +28

Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250

  • Сподели в:
  • Viber
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
A A+ A++ A

Летният сезон е в разгара си, а цените по морските курорти за поредна година са сред най-актуалните и коментирани теми. Както обикновено, българите са разделени на две - едните предпочитат да почиват у нас, другите - в чужбина.

Ето какво сподели наш сънародник, който за втора поредна година е избрал да летува на един от най-популярните ни курорти, а именно Слънчев бряг:

"Миналото лято, 2024, сядаме, поръчваме в заведение и плащаме 130 лева сметка. Тази година сядаме в същото заведение, поръчваме същите артикули, но плащаме 250 лева".

"Това не е само по морето, това е и в по-малки и в по-големи градове. Магазини, ресторанти, фаст фууд… Всичко е нагоре, някъде и двойно!", подкрепя наблюденията му друга наша сънародничка.

#Турист

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?