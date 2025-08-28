  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +26
Пловдив: +20 / +30
Варна: +18 / +27
Сандански: +21 / +33
Русе: +21 / +31
Добрич: +16 / +26
Видин: +20 / +33
Плевен: +20 / +32
Велико Търново: +17 / +29
Смолян: +12 / +22
Кюстендил: +18 / +31
Стара Загора: +18 / +28

Есен 2025: Риалити приключения, които ще ви задържат пред телевизора

  • Сподели в:
  • Viber
Есен 2025: Риалити приключения, които ще ви задържат пред телевизора
A A+ A++ A

През есента на 2025 година българската телевизионна сцена ще бъде изпълнена с нови и вълнуващи реалити формати, които обещават да привлекат вниманието на зрителите. Нека разгледаме някои от най-очакваните предавания и техните характеристики.

"Ергенът: Любов в рая"

Начало: Септември 2025 г.
Канал: bTV
Правила: В този романтичен риалити формат участниците търси своята половинка сред група хора. Участничките се състезават за сърцето на избранника си чрез различни предизвикателства и срещи. Всеки епизод завършва с церемония на розата, при която някой трябва да си тръгне. Победителката получава предложение за брак или поне възможност за сериозна връзка.

"Игри на волята"

Начало: Септември 2025 г.
Канал: Nova TV
Правила: Това е физическо и психическо предизвикателство, в което участниците се състезават в различни игри и задачи, за да спечелят награди и имунитет. Предаването включва индивидуални и отборни битки, а победителят печели голяма парична награда. Зрителите могат да следят развитието на играчите и да подкрепят своите фаворити.

"Трейтър: Игри на предатели"

Начало: Септември 2025 г.
Канал: bTV 33
Правила: В това стратегическо шоу участниците трябва да открият предателите сред себе си. Играчите работят заедно, за да изпълняват задачи и да печелят пари, но има скрити предатели, които се опитват да саботират усилията им. Участниците гласуват всеки епизод, за да изгонят подозрителни играчи, докато не останат само лоялните.

"Биг Брадър"

Начало: Декември 2025 г.
Канал: Nova TV
Правила: Класическият риалити формат, в който група хора живеят заедно в изолирана къща, наблюдавана от камери 24/7. Участниците трябва да се справят с ежедневни задачи, номинации и елиминации, докато не остане само един победител. Шоуто предлага много драма, интриги и неочаквани обрати.

"Пееш или лъжеш"

  • Начало: Септември 2025 г.
  • Канал: Nova TV
  • Правила: Музикално шоу, в което участниците трябва да познаят дали техните партньори наистина могат да пеят или просто имитират.

"Аз обичам България"

  • Начало: Септември 2025 г.
  • Канал: bTV
  • Правила: Викторина, в която участниците отговарят на въпроси за историята, културата и географията на България.

"България търси талант"

  • Начало: Септември 2025 г.
  • Канал: bTV
  • Правила: Таланти от всички възрасти и жанрове се състезават за титлата "Талант на България".

Тези нови реалити формати обещават да предложат разнообразие от забавления и емоции за зрителите през есента на 2025 година. От романтика и адреналин до кулинарни умения и селски труд, всяко предаване предлага уникално преживяване. Не пропускайте да следите тези вълнуващи програми и да подкрепите своите любими участници!

#"Ергенът" #"Ергенът" 2

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?