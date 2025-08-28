От новата учебна година тестовете по математика за 7 и 10 клас ще включват и интегрирани задачи.

В тестовете от националните външни оценявания за седми и десети клас по математика ще се включат задачи, които да интегрират и други предмети. Това ще стане от новата 2025/2026 учебна година, се съобщава в заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, публикувана в сайта на Министерството на образованието и науката (МОН).



Заповедта е за определянето на учебните предмети, които ще участват интегрирано в националното външно оценяване по математика в края на седми и десети клас през учебната 2025/2026 година.

В заповедта се пояснява, че изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети в края на седми клас през учебната 2025/2026 година ще е под формата на тест, който интегрира следните учебни предмети: математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, "Човекът и природата". Тестът ще включва общо 24 задачи, от които 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика. Другите шест задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор) ще се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но ще проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети (биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, "Човекът и природата"). Изпитът ще продължи 180 минути, т.е. три астрономически часа.

Изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети в края на десети клас през учебната 2025/2026 година ще е под формата на тест. Той ще интегрира следните учебни предмети: математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика. Изпитът в десети клас ще включва общо 18 задачи. От тях 12 ще са задачите (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика. Останалите шест задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор) ще се решават с помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но ще проверяват и компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети (биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика). Изпитът ще е продължи общо 120 минути, или два астрономически часа.

Както писа БТА, предвидените промени бяха представени от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на пресконференция на 23 юли. Основният проблем на българската образователна система е, че продължава да доминира културата на заучаване - тя се възпроизвежда както от амбициозните учебни програми, така и от оценяването, за сметка на разбирането и усвояването на умения. Това каза тогава министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на пресконференцията, на която представи предложения за промени в образователната система, националните изпити, рамковите учебни планове и календара за учебната 2025/2026 година.

Министър Вълчев обясни тогава, че се предвижда от следващата година в националното външно оценяване след седми и десети клас да бъдат включени задачи, в които ще се изискват базови знания и умения, свързани с природните науки. Той уточни, че не става дума за класическа интеграция между предмети, а за изпит по математика, който ще включва т.нар. интегрални задачи.

"Тези задачи ще изискват, за да бъдат решени, в крайна сметка математически алгоритми и математически изрази. Но това ще бъдат в общия случай по-прости математически изрази и алгоритми“, обясни тогава министърът. Той добави, че "целта не е да направим изпитите по-трудни или по-лесни, целта е да ги направим по-практични, като увеличим степента на практическите задачи".

Министър Красимир Вълчев обясни през юли, че промените ще започнат с математиката и природните науки, а от следващата учебна година ще се обсъжда включване на подобни задачи и в изпитите по български език и литература. Като пример за задачи, министърът посочи такива задачи, които да имат приложимост в ежедневието на учениците.

БТА припомня, че вчера Министерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време и ваканциите през новата учебна година, който беше публикуван преди месец за обществено обсъждане.