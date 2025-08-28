  • Instagram
В Лудогорец готвят тотална промяна

В Лудогорец готвят тотална промяна
Лудогорец изчерпа лимита си на грешки и при нова срещу Шкендия Руи Мота ще трябва да си търси нова работа, пише gol.bg. Разградчани посрещат тази вечер в 20:30 часа комшиите на „Хювефарма арена“ и ще трябва да заличават пасива отпреди седмица в Скопие – 1:2.

Португалският наставник се е хванал за главата. Той често прави рокади по състава, но идеите му не сработват. Така бе и срещу Шкендия, въпреки че орлите поведоха. За реванша със сигурност ще има много промени по единайсеторката.

На вратата ще бъде Серджио Падт, а пред него в отбрана ще действат Сон, Куртулуш (ще смени Идан Нахмиас), Алмейда и Недялков. В халфовата линия ще бъде върнат българският национал Ивайло Чочев. А негов партньор ще е Филип Калоч (б.а. – бе резерва в първия мач) или Петър Станич. По крилата ще са Ерик Маркус и Кайо Видал.

В последните мачове ясно се вижда, че Мота не разчита особено на Бърнард Текпетей. Той обаче е от лидерите в състава. И явно застояването на скамейката води до напрежение в тима. Той ще действа или зад нападателя, или ще застане на върха на атаката. В Скопие Мота се довери на тарана Ерик Биле, който пак разочарова. Тогава като резерва влезе и новото попълнение Матеус Машадо, който също не показа нещо особено.

