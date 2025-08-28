Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас
Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас. Това съобщи Николай Попов във фейсбук профила си.
"Първото дарение, което направих от обезщетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ "Бургас".
За сумата от 17520 лв. закупих мобилен ехограф, от който имат нужда лекарите там", пише той.
По думите му фирмата доставчик е продала техниката с "огромна отстъпка и без никаква печалба"
"Добрите медици имат нужда от добра апаратура. Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата", написа още той.
Още по темата:
- » Бащата на Сияна: Убиват ни децата, а полицаите мерят само скорост
- » Достойно за възхищение: Таткото на Сияна дарява 1,2 млн. лв. на нуждаещи се деца
- » Бащата на Сияна: Навършват се четири месеца от загубата на детето ми, болката не става по-слаба
Коментирай
Най-четено от Общество
Жената, прегазена от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт16:44 21.08.2025 | Общество
Последно от Общество