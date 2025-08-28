Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас. Това съобщи Николай Попов във фейсбук профила си.

"Първото дарение, което направих от обезщетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ "Бургас".

За сумата от 17520 лв. закупих мобилен ехограф, от който имат нужда лекарите там", пише той.

По думите му фирмата доставчик е продала техниката с "огромна отстъпка и без никаква печалба"

"Добрите медици имат нужда от добра апаратура. Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата", написа още той.



