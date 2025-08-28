Арман Бабикян: Седят, дебнат се и търгуват с назначенията

Скоростта, с която правителството и президентството сега назначават кадри на ключови постове, предполага подготовка за предстоящи избори. Това заяви пиар експертът Арман Бабикян в интервю за БНР, коментирайки последните назначения в институциите, които дълго време са били без титуляри.

"Скоростта, с която досега не назначаваха и скоростта, с която сега назначават, би могла да значи – предстоят избори и се опитват да обезпечат властта си по този начин. Защото през част от тези позиции се правят пари или се удрят фирми", подчерта Бабикян.

Отношенията между президента и правителството според експерта представляват "двустранна любов и чиста проба политическа търговия", при която се разменят кадри в различните институции. "Оставяш моя човек тук, за да подпиша за твоя човек там", обясни той механизма на договорката.



"Седят, дебнат се и търгуват", описа Бабикян процеса на назначаване, като прогнозира: "Ако размяната е била ген. Тонев срещу Рашков за главен секретар, сигурно ще мине."

В интервюто експертът коментира и други институции, където се извършват ускорени назначения. "Вървят ударни назначения, подаряват се розови зайчета в съдебната система", посочи Бабикян, намеквайки за множество кадрови промени.

Той критикува подхода на управляващите, заявявайки, че в България не се поставя въпросът дали страната страда от липсата на качествени назначения. "При нас моето си е мое, твоето също ще взема", категоричен беше Бабикян.

Експертът отправи и конкретни въпроси относно дипломатическото представителство на България в ключови столици, питайки: "Кой е българският посланик във Вашингтон и докога ще бъдем без посланик в Киев?"



В края на интервюто Бабикян отбеляза, че на коалицията ПП-ДБ не им върви с разпознаването на хората на Пеевски. "А че Пеевски има достатъчно силни позиции – в прокуратура, следствие, МВР, е публична тайна", заключи експертът.