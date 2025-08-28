  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +26
Пловдив: +20 / +30
Варна: +18 / +27
Сандански: +21 / +33
Русе: +21 / +31
Добрич: +16 / +26
Видин: +20 / +33
Плевен: +20 / +32
Велико Търново: +17 / +29
Смолян: +12 / +22
Кюстендил: +18 / +31
Стара Загора: +18 / +28

Шанс за живот: Доброволец спаси две бебета-зайчета от пожар край Вакарел

  • Сподели в:
  • Viber
Шанс за живот: Доброволец спаси две бебета-зайчета от пожар край Вакарел
A A+ A++ A

По време на пожар край Вакарел, Павел, доброволец-огнеборец в района, открива в дупка две съвсем малки бебета-зайчета, съобщиха от WWF-България.

Оттам пишат още, че майката я няма и не се знае дали е избягала или изгоряла в пожара и допълват, че бебетата нямат шанс да оцелеят сами.

Павел приютява двете зайчета и започва да ги храни с мляко, докато получат нужната специализирана грижа. Животинчетата вече са поети от екипа на „Дивите животни“, които ще направят всичко възможно те да имат втори шанс за живот.

"Пожарите винаги взимат жертви. Не просто губим гори, но и стотици животни губят домовете или живота си. Бъдете отговорни и внимателни. Необходима е само една искра, за да се разрази огнената стихия", пишат от WWF.

#полиция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?