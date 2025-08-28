  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +26
Пловдив: +20 / +30
Варна: +18 / +27
Сандански: +21 / +33
Русе: +21 / +31
Добрич: +16 / +26
Видин: +20 / +33
Плевен: +20 / +32
Велико Търново: +17 / +29
Смолян: +12 / +22
Кюстендил: +18 / +31
Стара Загора: +18 / +28

Как фъстъците влияят на рака

  • Сподели в:
  • Viber
Как фъстъците влияят на рака
A A+ A++ A

Фъстъците са сред най-популярните ядки по света – вкусни, хрупкави и често определяни като полезна закуска. Ново изследване на екип от Университета в Ливърпул обаче поставя въпроса дали при онкологични пациенти консумацията им е напълно безобидна.

Причината е протеинът фъстъчено аглутинин (PNA), който след консумация може да попадне в кръвния поток. Според учените той стимулира отделянето на цитокини – вещества, които правят стените на кръвоносните съдове по-податливи на прикрепване на ракови клетки. Това би могло да улесни разпространението на заболяването.

В предишни изследвания същият екип е установил, че PNA се „залепва“ за специфични захарни вериги в раковите клетки, подпомагайки тяхното оцеляване в кръвта.

Учените подчертават, че откритията не означават, че фъстъците са опасни за здрави хора. Но при пациенти с рак или в процес на възстановяване е разумно да се обсъди консумацията им с лекар.

Проучването, публикувано в списание Carcinogenesis, е част от по-широка работа за връзката между храненето и развитието на рак. Специалистите отбелязват, че са нужни допълнителни изследвания, за да се установи реалният мащаб на риска.

#фъстъци

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?