Властите дадоха разрешение за отстрел на черната пантера

Местните власти разрешиха отстрела на дивото животно, което беше забелязано в Силистренско през последните дни. След проведеното заседание на Областния кризисен щаб, ръководен от областния управител Илиян Великов, беше взето решение да се даде разрешение на ловците за отстрел на животното, ако бъде забелязано отново.

"Ловците са инструктирани и имат право да отстрелят животното, ако бъде забелязано, тъй като според Министерството на околната среда и водите черният леопард не е защитен вид по нашето законодателство," съобщиха от властите.

За превантивна сигурност са предупредени кметовете на околните села, както и пастирите, да извеждат животните по-близо до населените места. Засегнати са селата Богданци, Търновци и Шуменци, като превантивно са включени и Долно Ряхово и Малък Преславец, където има по-гъсти гори.

Разминаване в мненията за естеството на животното

Областният управител Илиян Великов уточни, че няма данни за нови сигнали след първоначалното съобщение от 25 август, когато случаен минувач по пътя Силистра – Русе е забелязал необичайно животно в стърнището на една нива. Човекът е заснел животното и веднага е подал сигнал в РУ на полицията в Тутракан.

Въпреки че снимките са изпратени за експертиза в зоопарка във Варна, специалистите не са могли да определят точно какво е животното заради лошото качество на изображенията. Потвърдили са само, че става дума за котка, но не могат да уточнят дали е черен леопард или дива котка.

Любопитно е, че кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов има различно мнение. Той смята, че няма опасност за хората и се съмнява, че става дума за черна пантера: "Такова животно - черна пантера, за което се говори в публичното пространство, не съществува. Черният цвят е характерен за гепарда и за леопарда. От това, което съм виждал на кадрите, животното не е нито гепард, нито леопард. Мога да кажа, че е едро животно от семейство котки, може би дори дива котка," каза Стефанов.

Системата BG-Alert няма да бъде активирана

На заседанието на Областния кризисен щаб беше решено да не се задейства системата за предупреждение BG-Alert във връзка с подадения сигнал. Великов подчерта, че не смята ситуацията за повод за паника, но въпреки това ще бъде отправено предупреждение към жителите на селата, около които е било забелязано животното, както и към туристи и къмпингуващи в региона.

По думите му при обхода в района е имало спокойно пасящо стадо овце без охраняващи кучета, което не е показвало признаци на безпокойство, което е индикация, че наблизо вероятно няма опасен хищник.

Припомняме, че през юни 2025 г. животно, описано като черна пантера, беше обект на масирано издирване в района на Шуменското плато. Въпреки мащабната операция с участието на полиция, специалисти и дронове с термокамери, животното не беше открито.