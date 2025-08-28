Цената на новия пчелен мед достигна 14 лева за килограм

Цената на новия пчелен мед в България варира между 10 и 14 лева за килограм, като планинският е най-скъп. Мед от равнинните райони се продава на дребно по 10-12 лева, докато планинският достига 12-14 лева за килограм, съобщи председателят на пчеларското дружество "Липа".

"Картината в страната е шарена - на места има добър добив, на места - не толкова добър. В Старозагорско по-конкретно има значение кога е бил засят слънчогледът - там където е имало по-рано засети площи, реколтата е добра", каза Ростислав Рашев, цитиран от Радио Стара Загора.

Студената пролет се отрази изключително негативно на пчеларите, като реколтата от акациев мед е напълно пропаднала. Лятната суша допълнително намали добива от други видове мед, обясни председателят на пчеларското дружество.

Минимално увеличение на цените

Въпреки неблагоприятните климатични условия, цената на меда е увеличена съвсем леко, особено в сравнение с поскъпването на други хранителни продукти, отбеляза Рашев.

Продажбите на едро са ограничени поради ниската изкупна цена, която е около 5 лева за килограм. Това принуждава много пчелари да се насочат директно към крайните потребители, за да получат по-справедлива цена за своята продукция.

Според експертите, качеството на меда тази година е добро, въпреки разнородните добиви в различните райони на страната. Най-засегнати са производителите, разчитали на добив от акациев мед.