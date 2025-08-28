Наприятна прогноза за цените на яйцата

Цените на яйцата в България ще останат на сравнително високи нива през следващите месеци, въпреки наблюдаваната стабилизация на пазара. Това сочи последният анализ на Министерството на земеделието и храните за ситуацията на пазара към юли 2025 година.

Към този момент цената на яйцата в страната е достигнала 210,73 евро за 100 килограма или около 0,25 лева за брой на едро. Това представлява годишно увеличение от 23,2% спрямо същия период на миналата година. На дребно потребителите плащат средно по 0,50 лева за яйце, като годишният ръст е по-умерен – само 2%.

"През следващите месеци се очаква цените на яйцата за консумация в България да останат сравнително високи, отразявайки тенденцията на европейския пазар", прогнозират експертите от министерството.

Възстановяване след тежката криза с птичия грип

Българското птицевъдство преминава през процес на възстановяване след тежките загуби от птичи грип през 2023 година. Заболяването доведе до 16,3% спад в производството на яйца през 2024 г., като общият добив намаля до 1,157 милиарда броя или 70,8 хиляди тона.

Добрата новина е, че броят на стоковите носачки вече бележи ръст от 18,7% към края на 2024 година. "Поради ръста в броя на стокови носачки и данните за увеличение на броя на реализираните пилета за кокошки от яйценосно направление, може да се очаква производството да се възвърне до обичайните си нива от 2022 и 2023 година", посочват от МЗХ.

Само преди два дни България съобщи за три нови огнища на птичи грип в южната част на страната, засягащи общо 28 хиляди птици, което показва, че заплахата от заболяването остава актуална.

Драстичен спад във вноса от Украйна

Една от най-значимите промени на пазара е рязкото намаляване на вноса от Украйна. През първите четири месеца на 2025 г. доставките от източната ни съседка са паднали със 67,6% спрямо същия период на предходната година.

Причината за този спад е автоматичната защитна мярка, въведена от Европейския съюз през юли 2024 година. Според Регламент (ЕС) 2024/1827, вносът на яйца, пилешко месо, захар и други чувствителни продукти от Украйна отново подлежи на мита след изтичането на безмитния режим.

Намалява и вносът от традиционните партньори – Румъния със 71,1% и Полша със 70,5%. Общият внос на пресни яйца през първите четири месеца на годината е спаднал значително, което дава възможност на местните производители да възстановят пазарните си позиции.

Рязък ръст на износа

В противовес на намаления внос, българският износ на яйца показва впечатляващ близо трикратен ръст в началото на 2025 година, достигайки 9,640 тона. Основната дестинация остава Гърция, но се наблюдава разширяване на експорта към Италия, Словакия, Унгария и Полша.

Този ръст идва след спад от 13,4% през цялата 2024 година, когато местното производство беше ограничено заради последиците от птичия грип.

България с цени под средните за ЕС

Въпреки поскъпването, българските цени остават с 15,9% под средните за Европейския съюз. Страната е една от малкото в общността, където се наблюдава стабилизация и дори леко намаление на цените. Докато средно в ЕС яйцата са поскъпнали със 6,7% през март 2025 г. спрямо предходната година, в България се отчита спад от 0,7%.

Най-драстично поскъпване в рамките на Съюза е регистрирано в Чехия с 46%, следвана от Словакия с 29,8% и Унгария с 26%.

Фактори, поддържащи високите цени

Основните причини за запазване на високите ценови нива включват последиците от птичия грип в световен мащаб, повишените производствени разходи и силното търсене на яйцата като евтин източник на протеини в условията на обща инфлация.

Системата за агропазарна информация (САПИ) продължава да следи цените в реално време. Към юли 2025 г. средната цена на едро е 0,36 лева за брой, а на дребно – 0,50 лева за брой, като се наблюдават минимални седмични колебания.

Защитни мерки и бъдещи перспективи

България продължава да работи активно за защита на местните производители. Министерството на земеделието е поискало от Европейската комисия допълнителни защитни мерки срещу украинския внос, използвайки възможностите по Регламент (ЕС) 2024/1392.

Експертите прогнозират, че възстановяването на местното производство и стабилизирането на вносните потоци ще създадат предпоставки за по-предвидими цени в средносрочен план, макар и на нива, по-високи от тези преди кризата с птичия грип.