Държавата дава 300 лева помощ за първокласниците

С наближаването на новата учебна година семействата с ученици се сблъскват с поредното предизвикателство – как да подготвят децата си за училище без да разорят семейния бюджет. Образователни експерти споделят практически съвети как родителите да намалят разходите за учебни пособия, които само за първокласник могат да надхвърлят 700 лева.

"Преди да започнете да купувате учебни пособия, изчакайте първата родителска среща или говорете с класния ръководител", препоръчват специалисти в областта на образованието. Много от популярните готови ученически комплекти съдържат излишни артикули, които никога няма да бъдат използвани.

Пет ключови съвета за икономии

Първият съвет касае времето на пазаруване. Несесер за моливи, купен през юни от случайна разходка в провинцията, може да се окаже с 20 лева по-евтин от този, който през септември ще струва 60 лева.

Вторият важен момент е да не се купуват предварително подвързии и тетрадки. След получаването на учебниците родителите трябва да намерят книжарница с всякакви размери подвързии, в които учебниците да не "плуват".

Третият съвет е свързан с дрехите – зимното яке, купено сега, може да се намери с до 80% отстъпка, защото не е в сезона.

Качеството има значение

Четвъртата препоръка е да не се пести от раница и несесер. Добрата раница трябва да е максимално лека, ортопедична, устойчива, с дългогодишна гаранция и светлоотразителни ленти. Цените варират между 80 и 140 лева.

"Не купувайте твърде цветни раници, ако искате да се ползват няколко години. Лилава раница с картинка на Лило и Стич сега може да звучи като добра идея, но само след година – няма да е", съветват експертите.

Детайлна разбивка на разходите

Проверка на актуалните цени показва следната картина за основните пособия:

За чертожен комплект с линия, два триъгълника и транспортир родителите ще платят около 5 лева. Качествените цветни моливи за 12 цвята са средно 10-12 лева, а флумастерите – около 7 лева за добър модел.

Акварелните бои струват между 10 и 20 лева, блокът за рисуване формат А4 с 10 листа е 3 лева, а комплектът четки за рисуване варира от 4,89 до 9,60 лева.

Тетрадките с по 20 листа струват около лев, като за първи клас най-често са необходими по две с тесни и широки редове за български език, две за литература и две за математика. През годината децата сменят максимум три комплекта тетрадки.

Държавна помощ

Учебниците за първи клас са безплатни, а държавата осигурява еднократна финансова помощ от 300 лева за първокласниците. Министерството на труда и социалната политика изплаща сумата на два пъти – по 150 лева в началото на всеки учебен срок.

За учебната 2024-2025 година помощта се отпуска на семейства с деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, независимо от техните доходи.