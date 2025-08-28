  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +26
Пловдив: +20 / +30
Варна: +18 / +27
Сандански: +21 / +33
Русе: +21 / +31
Добрич: +16 / +26
Видин: +20 / +33
Плевен: +20 / +32
Велико Търново: +17 / +29
Смолян: +12 / +22
Кюстендил: +18 / +31
Стара Загора: +18 / +28

Нов спор на летище „Васил Левски“: Защо онкоболна жена не успя да се качи на самолет

  • Сподели в:
  • Viber
Нов спор на летище „Васил Левски“: Защо онкоболна жена не успя да се качи на самолет
A A+ A++ A

Поредна спорна ситуация на летище „Васил Левски”. Онкоболна жена не беше допусната до полет, тъй като според наземните оператори багажът ѝ надвишавал разрешените размери. Когато поискала да заплати, на жената вече било отказано да се качи на самолета, съобщи NOVA.

Спорът със служителите на летището явно е бил толкова сериозен, тъй като се е наложило идването и на Спешна помощ на територията на летището. Вместо да се качи на самолета до Италия, където да се подложи на поредната имунотерапия, жената е прегледана от спешните медици заради влошеното си състояние.

Пътувала е доста години с компанията и този куфар и никога не е имала проблем. Багажът се оказал по-голям с 1 см. Помолила е да си плати глобата и да се качи на самолета. Дошли са и гранични полицаи, но в никакъв случай не е имало скандал", разказа Петя, племенничка на потърпевшата жена.

"Стояла е до гейта, надявайки че като минат всички пътници ще я пуснат да си плати и да се качи. Много хора са помолили тя да бъде пусната. На една пътничка ѝ е казано „Искате ли да се наредите до нея?”. Накрая са поискали документите на леля ми. Тя подава лична и дебитна карта, заедно с бордната. Взимат ги, а после ги връщат и ѝ съобщават, че е анулирана. Гейтът не е бил затворен. Обяснила е, че всяка сряда трябва да бъде в дадената болница заради лечение, но отново не се съгласили”, допълни Петя.

От аеропорта изпратиха позиция по случая. В нея твърдят, че са направили всичко възможно да обяснят на жената, че или трябва да заплати допълнително за по-големия багаж, или да тръгне без него. Оттам твърдят още, че тя е отказала и затова не е качена на полета. Уточняват, че е имало вербална агресия от нейна страна. Намесила се дори „Гранична полиция”.

#"Летище София"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?