Copilot+ PC през 2025: струва ли си NPU ≥ 40 TOPS и как да изберем бъдещоустойчив лаптоп за 2026?

Кратко резюме: 2025 донесе „AI PC“ лавина и конкретно изискване от Microsoft: за ключовите Copilot+ функции лаптопът трябва да има NPU с минимум 40 TOPS. На пазара вече се конкурират три платформи: Intel Lunar Lake, AMD Ryzen AI 300/Strix Halo и Qualcomm Snapdragon X. В тази статия разглеждам какво реално печелиш от NPU, къде са ограниченията, кои стандарти (Wi-Fi 7, TB5/USB4 v2, DP 2.1) имат значение и как да купиш лаптоп, който ще е актуален и през 2026.

Какво всъщност е Copilot+ и защо всички говорят за 40 TOPS?

Copilot+ е чадър за набор от AI-функции в Windows 11, като локално обобщаване, интелигентно търсене по снимки/екранни кадри, по-качествени видео-ефекти и други задачи, които работят на устройството, а не в облака. За да се включат „тежките“ функции (като Recall и съпътстващите ги модели), Microsoft постави праг: NPU ≥ 40 TOPS, плюс минимум 16 GB RAM, 256 GB сторидж и Secured-core изисквания. Това е официално описано в документацията за Windows 11 и Recall.

А как измерваме TOPS?

TOPS (trillions of operations per second) за NPU е ориентир за груба изчислителна мощ при INT8. Сравнения „на хартия“ са полезни, но реалната полза зависи от драйвери, поддръжка в приложения и оптимизации в Windows.

Кои чипове покриват 40+ TOPS (и с колко)?

Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V) — официално „до 48 TOPS“ от NPU 4.0, плюс Xe2 графика и допълнителни AI ускорители (XMX) в iGPU. Това не само минава прага за Copilot+, а и дава добър баланс между ефективност и интегрирана графика за тънки и леки машини.

AMD Ryzen AI 300 („Strix Point“ / „Strix Halo“) — до 50–55+ TOPS от NPU (XDNA 2), с RDNA 3.5 интегрирана графика и Zen 5 CPU ядра. „Halo“ вариантите при 16–40 CU iGPU са силни и за леки творчески задачи/инди гейминг.

Qualcomm Snapdragon X (Elite/Plus) — около 45 TOPS от NPU; силна ефективност и автономия при Arm-базирани лаптопи, вече масово с Windows 11 ARM и x64 емулатор.

Какво печелиш в ежедневието (днес, не „някой ден“)?

По-качествени видеосрещи (background blur/eye contact/noise cancel) без да товари CPU/GPU — NPU дърпа тежестта.

Локално търсене и обобщение върху снимки/снимки на екрана/документи, без да качваш данните в облака (ползата = поверителност + бързина).

По-малко вентилатор/по-дълга батерия при „леки“ AI задачи: заради ниската консумация NPU често е по-икономичен от GPU.

Recall (постепенно разгръщане): удобство да „върнеш времето назад“ в локална хронология на дейността, при специфични хардуерни и сигурностни условия.

Големият въпрос: x86 срещу ARM през 2025

ARM лаптопите със Snapdragon X впечатляват с автономия, но все още има нишови приложения/драйвери, които работят по-добре на x86. Ако стъпваш на специфични Windows софтуери/периферия, провери предварително версии и емулаторна съвместимост. Ако ползваш „офис/уеб/видео-колове + малко Lightroom“, ARM вече е реална алтернатива; ако правиш 3D, сложен VST стек или специфични драйвери — вероятно по-добре x86 с Intel/AMD (или просто тествай преди покупка).

Какво предстои през 2026?

Intel Panther Lake и Snapdragon X следващо поколение ще гонят още TOPS/ват, но не очаквай революция всеки сезон — по-скоро итерации в NPU и iGPU. Междувременно Ryzen AI Max/„Halo“ ще запълни доста „про“ ниши в тънките 16-инчови. (Извод: не е необходимо да чакаш 2026, ако днес имаш ясен сценарий и обмисляш да вземеш 40+ TOPS лаптоп от Plasico.)

Портове и безжични стандарти, които те „закотвят“ за 2026

Wi-Fi 7 – полезен, но не критичен; ако имаш Wi-Fi 6E рутер, ъпгрейдът не е спешен.

Thunderbolt 5 / USB4 v2 – осезаема стъпка напред (80–120 Gbps), но адопцията през 2025 е ограничена; дори през 2026 външните контролери ще навлизат постепенно. Ако TB5 е must-have (eGPU/8K capture), провери конкретния модел — повечето лаптопи все още са TB4/USB4 v1.

DisplayPort 2.1 (през док/външен GPU) – важен за 4K/240 или 8K/165 монитори, но при лаптопи често ще разчиташ на докинг или дGPU-портовете (ако моделът е с дискретна RTX 50).

Практичен чеклист преди покупка (края на 2025 → 2026)

NPU ≥ 40 TOPS (за Copilot+ и бъдещи локални модели).

RAM 16–32 GB (ако правиш видео или multitasking — 32 GB).

NVMe SSD 1 TB (и втори слот, ако е възможно).

Екран: 14–16", OLED/IPS 120–165 Hz; 3K/4K само ако ти е нужен (влияе на батерията).

Портове: минимум два USB4/TB; ако искаш докинг/8K — търси TB5/DP 2.1.

Батерия и заряд: 60+ Wh, USB-C PD 100W; провери „80% charge limit“ в BIOS/утилитата за щадене на батерията (все повече OEM-и го предлагат).

Клавиатура/камерa/микрофони: не подценявай „меките“ фактори — влияят на продуктивността ежедневно.

Windows 10 EOL: защо това влияе на избора ти

Поддръжката на Windows 10 приключва на 14 октомври 2025 г. Има ESU „мост“ до 2026 (платен или с определени условия), но той е временен. Ако все още си на Win10 лаптоп, обмисли апгрейд към съвременен Win11/AI лаптоп през следващите месеци, вместо да инвестираш в остаряваща платформа.

Коя платформа да избереш?

Искаш максимална съвместимост и широко OEM предлагане: Intel Lunar Lake (до 48 TOPS, много модели, добри TB/USB4 реализации).

Искаш най-силна iGPU + AI в тънко шаси: AMD Ryzen AI 300/Strix Halo (високи TOPS, RDNA 3.5).

Искаш максимална автономия на батерия и „тиха“ работа: Snapdragon X (45 TOPS, отлична ефективност; провери софтуерната съвместимост).

Финал

Ако търсиш „купувам днес, валиден и през 2026“, ориентирай се към NPU ≥ 40 TOPS, 16–32 GB RAM, USB4/TB (предпочит. TB5, ако е наличен), Wi-Fi 7 и 1 TB SSD. ARM е силен кандидат за мобилна работа и автономия; x86 остава „универсалният“ избор, особено при специфичен софтуер.