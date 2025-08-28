Дърво проби багажник на изоставена кола в София

Впечатляващ урок по биология и градска немарливост предложи софийски квартал, където природата демонстрира че дори бронята на автомобил не може да я спре. На улица "Алеко Туранджа" в район "Красна поляна" поникна истинско дърво през багажника на изоставена кола, превръщайки металния скрап в импровизирана саксия за градско озеленяване.

Сигналът до платформата Helpbook.info разкрива поредния шедьовър на столичната организация. "На паркинга пред блок 9 срещу детската градина има кола, в чиито багажник е изникнало дърво", съобщават възмутените граждани, които явно не оценяват новаторския подход към вертикалното градинарство.

Автомобилът очевидно стои на мястото от толкова дълго време, че природата е решила да го интегрира в екосистемата. Вместо да се радваме на допълнителната зеленина в столицата, гражданите настояват колата да бъде преместена, за да освободи място за "някой наистина нуждаещ се".

Природата срещу бюрокрацията

Докато столичната община вероятно обмисля дали това се класифицира като незаконно паркиране, незаконна растителност или просто художествена инсталация, дървото продължава да расте. То очевидно не е запознато с наредбите за паркиране и разрешителните за озеленяване.

Ситуацията поставя философския въпрос - ако дърво порасне в багажник и никой не го махне, може ли да се счита за мобилна градска градина? София явно експериментира с нов тип екотранспорт, при който автомобилите едновременно замърсяват и пречистват въздуха.

Остава да видим дали общината ще реагира по-бързо от растежа на дървото, или след няколко години ще имаме първия автомобил-горичка в столицата, който може би ще получи и статут на защитена територия.