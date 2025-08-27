Задържаха общински служител след боя заради поставена скоба в центъра на София

Служител на Център за градска мобилност е задържан за 24 часа след боя в центъра на София заради поставена скоба.

По случая е образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди, съобщиха от СДВР.

Днес в 13:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за нападнат служител на ЦМГ по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав" в София.

Насочени са екипи на Пето РУ-СДВР и сектор "Общинска полиция", които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия.

Предстои доклад на материалите в прокуратурата.

През юли кметът на София Васил Терзиев каза, че е нужна корекция на цените на зоните за паркиране в столицата, а наредбата относно точната цена на различните зони зависи от Общинския съвет.