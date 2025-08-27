  • Instagram
€ 2000 глоба, ако пушите на плаж в Испания, € 1000 - в Гърция, ако си събирате мидички

1000 евро глоба могат да отнесат туристите, които си събират мидички и камъчета от плажовете в Гърция. Тя важи за защитени плажове като Лалария на остров Скиатос. Целта е да се предотврати ерозията и унищожаването на уникалната природа на тези места.

Също така има санкции за разходка по бански извън пясъчната ивица. Засилва се контролът по спазване на тези правила заради нарастващия натиск от местното население, което се чувства ограничено от поведението на туристите. Това коментира Павлина Иванова от сдружение "Бъдеще за туризма", цитирана от Блиц. Според нея целта е да се намери баланс между туристическия бизнес и спокойствието на местните жители.

В Испания пушенето на стотици плажове е забранено, като глобата за нарушителите може да достигне 2000 евро. В градове като Барселона и Малага разходката по бански извън плажната зона може да ви струва до 300 евро. Подобна е ситуацията и в някои италиански и португалски курорти, където санкциите са още по-високи.

Експертите от туристическия бранш са на мнение, че българите като цяло са дисциплинирани туристи и спазват правилата в чужбина, особено когато са предварително информирани за тях. Въпреки това познаването на местните наредби става все по-важно, за да се избегнат неприятни изненади и солени глоби, които могат да помрачат всяка ваканция.

