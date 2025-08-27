От 1 септември: Започва ремонт на част от пътя Ихтиман – Самоков

На 1 септември стартира ремонт на 10 км от третокласния път III-822 Ихтиман – Самоков, в отсечката между Самоков и село Ново. По време на ремонта движението на леките автомобили ще се осъществява поетапно в една лента. Преминаването на тежкотоварни превозни средства над 10 тона ще бъде ограничено и пренасочвано по обходен маршрут през АМ „Тракия“ и път II-62 Самоков – Дупница, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите включват полагане на нова асфалтобетонова настилка, възстановяване на отводняването и почистване на облицованите окопи. Ще бъдат възстановени банкетите и водостоците, предвидена е подмяна на бордюрите и ограничителните системи. Изпълнител е пътноподдържащото дружество на републиканската пътна мрежа за Софийска област.

Срокът за завършване на ремонта е юни 2026 г.

АПИ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство и апелира водачите да карат внимателно, да спазват ограниченията и да не предприемат рискови изпреварвания.

Информация за актуалната пътна обстановка може да се получи на сайта на агенцията – www.api.bg, както и на денонощния телефон 0700 130 20.



