От 1 септември: Започва ремонт на част от пътя Ихтиман – Самоков
На 1 септември стартира ремонт на 10 км от третокласния път III-822 Ихтиман – Самоков, в отсечката между Самоков и село Ново. По време на ремонта движението на леките автомобили ще се осъществява поетапно в една лента. Преминаването на тежкотоварни превозни средства над 10 тона ще бъде ограничено и пренасочвано по обходен маршрут през АМ „Тракия“ и път II-62 Самоков – Дупница, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Дейностите включват полагане на нова асфалтобетонова настилка, възстановяване на отводняването и почистване на облицованите окопи. Ще бъдат възстановени банкетите и водостоците, предвидена е подмяна на бордюрите и ограничителните системи. Изпълнител е пътноподдържащото дружество на републиканската пътна мрежа за Софийска област.
Срокът за завършване на ремонта е юни 2026 г.
АПИ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство и апелира водачите да карат внимателно, да спазват ограниченията и да не предприемат рискови изпреварвания.
Информация за актуалната пътна обстановка може да се получи на сайта на агенцията – www.api.bg, както и на денонощния телефон 0700 130 20.
Още по темата:
- » Ремонтът на пътя за Перник: Как се променя движението в между Владая и пътен възел „Даскалово“?
- » Министър Иван Иванов разпореди проверка на бонусите в АПИ
- » Внимавайте на 4 и 5 август, когато пътувате по АМ „Тракия“