  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +25
Пловдив: +13 / +30
Варна: +13 / +26
Сандански: +18 / +34
Русе: +13 / +32
Добрич: +12 / +26
Видин: +12 / +34
Плевен: +12 / +33
Велико Търново: +9 / +31
Смолян: +8 / +23
Кюстендил: +12 / +31
Стара Загора: +11 / +29

Променят НВО по математика за 7 и 10 клас от тази учебна година

  • Сподели в:
  • Viber
Променят НВО по математика за 7 и 10 клас от тази учебна година

Pixabay
A A+ A++ A

Министерството на образованието и науката публикува две заповеди, с които въвежда новите интегрални изпити за национално външно оценяване на учениците от 7 и 10 клас още от тази учебна година.

Съгласно текстовете изпитите ще заменят досегашното НВО по математика. Те ще включват задачи по няколко учебни предмета – математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, както и „Човекът и природата“.

За 7 клас изпитът ще бъде под формата на тест с общо 24 задачи – 18 по математика и 6, свързани с приложението на математическите знания в другите предмети. Продължителността е 180 минути.

За 10 клас изпитът ще включва 18 задачи – 12 по математика и 6 интегрирани с останалите дисциплини. Времетраенето ще бъде 120 минути.

МОН уточнява, че идеята за интегралните изпити премина през обявяване и обществено обсъждане, а с публикуваните заповеди вече е факт. Тя не е част от предстоящите промени в закона, които ще се гласуват през есента.



#НВО #математика #7 клас

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Образование
Последно от Образование

Всички новини от Образование »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?