Надежда от Тризначките се жалва: Карат ме да спя с наркомани и шизофреници (ВИДЕО)

Тризначките Вяра и Надежда съвсем я закъсаха на Острва!

Легендарните едно време сестри просят в Лондон и спят където намерят по улиците на британската столица. Двете се бяха загубили месеци наред, но най-колоритната от тях - Надежда, напомни за незавидната им орисия.

Изгрялата пред години на корица на „Плейбой“ тризначка публикува видео в социалните мрежи как проси на улица в Лондон и моли за пари минувачи, никой от които не хвърля и пени на нашенката. Докато показва как върви животът й в столицата на Англия, Надежда говори пред камерата в типичния си и неподражаем стил на смесен българо-английски език, оплаквайки злочестата си съдба.

„Няма консул, това кънтри (държава - б.а.) също не помага. Само те питат през два часа дали си добре. И ти казват да отидеш да легнеш с алкохолици, наркомани, трафиканти и шизофреници, които влизат и излизат през две минути“, нещастна е Надежда.

През това време се обръща към минувачи да й помогнат с пари, но всички я подминават.

„Даже не ми обръщат внимание, пълен игнор и лъжи“, Надежда.

Влошените отношения между Вяра и Надежда, от една страна, и Любов, от друга, стигнаха до злокобни твърдения от страна на Надежда. Тя хвърля бомбата по-рано, че семейството й прави черни магии, от които се умира, и затова живее на улицата, „за да може другата сестра да живее този живот“.

На няколко пъти вече Надежда пуска апел за помощ в социалните мрежи. Тя дори публикува снимка, от която става ясно, че живее в кашон, увита в одеяло, а целият й багаж е събран в торба, която й служи за възглавница. Надежда проси основно около централния и театрален квартал на Лондон „Ковънт Гардън“.

През летните горещини Вяра и Надежда заживяха на палатка в центъра на Лондон, пише "България днес".

