Екшън в центъра на София заради закопчана със скоба кола ВИДЕО

Екшън в центъра на София заради закопчана със скоба кола ВИДЕО

Стопкадър/ФБ
Бой в центъра на София между двама мъже и служители на центъра за граска мобилност заради поставена скоба на автомобил. Случаят се развива на улица „Дунав“ около 15:00 часа.

На кадри се вижда как двамата мъже се опитват сами да премахнат скобата от колата. В следващия момент до тях спира автомобил на центъра за градска мобилност.

До боя се стига след скандал между тях – уточняват от СДВР.

На място са изпратени полицейски екипи, а четиримата мъже са откарани за преглед в болница.

Образувано е и досъдебно поризводство.

