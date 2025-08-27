Митов официално предложи Мирослав Рашков за главсек на МВР

Правителството прие решение за предложение до президента за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР). Това стана в открита за медиите част на редовното заседание на Министерския съвет, предаде БТА.

В момента Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на министерството.

Предложението се основава на работата на политическото ръководство на МВР и политическата неутралност на Мирослав Рашков, каза на заседанието министърът на вътрешните работи Даниел Митов. По думите му с главен комисар Рашков се работи в пълен синхрон и заслужава одобрението на Министерския съвет, както и това на президента, посочи вътрешният министър.

По време на службата си в МВР Мирослав Рашков придобива съществен професионален опит, каза Митов. По думите му Рашков налага екипен принцип, който води до конкретни положителни резултати в структурите на МВР при предотвратяването и разкриването на престъпления. Мирослав Рашков осигурява много добро взаимодействие, както между службите на МВР, така и между органите на съдебната власт, каза още вътрешният министър.