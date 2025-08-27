  • Instagram
Митов официално предложи Мирослав Рашков за главсек на МВР

Митов официално предложи Мирослав Рашков за главсек на МВР
Правителството прие решение за предложение до президента за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР). Това стана в открита за медиите част на редовното заседание на Министерския съвет, предаде БТА.

В момента Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на министерството.

Предложението се основава на работата на политическото ръководство на МВР и политическата неутралност на Мирослав Рашков, каза на заседанието министърът на вътрешните работи Даниел Митов. По думите му с главен комисар Рашков се работи в пълен синхрон и заслужава одобрението на Министерския съвет, както и това на президента, посочи вътрешният министър.

По време на службата си в МВР Мирослав Рашков придобива съществен професионален опит, каза Митов. По думите му Рашков налага екипен принцип, който води до конкретни положителни резултати в структурите на МВР при предотвратяването и разкриването на престъпления. Мирослав Рашков осигурява много добро взаимодействие, както между службите на МВР, така и между органите на съдебната власт, каза още вътрешният министър.

