Товарен вагон е дерайлирал в района на промишлена зона "Искър" в София

Товарен вагон е дерайлирал в района на промишлена зона "Искър" в София

Pixabay
Вагон на товарна композиция е излязъл от релсите в района на промишлена зона "Искър". Това съобщиха за БНР от СДВР.

Инцидентът е станал на улица "5010" в обедните часове.

По първоначална информация няма пострадали, нито нанесени щети.

Екипи на столичната полиция са изпратени на мястото, за да регулират движението.


