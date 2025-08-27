Товарен вагон е дерайлирал в района на промишлена зона "Искър" в София
Вагон на товарна композиция е излязъл от релсите в района на промишлена зона "Искър". Това съобщиха за БНР от СДВР.
Инцидентът е станал на улица "5010" в обедните часове.
По първоначална информация няма пострадали, нито нанесени щети.
Екипи на столичната полиция са изпратени на мястото, за да регулират движението.
