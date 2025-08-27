Обезопасяват парк „Врана“
Режат и премахват опасна растителност по протежение на оградата към бул. "Цариградско шосе" в парк "Врана". Това съобщи във Facebook областният управител на София Стефан Арсов.
