  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +22
Пловдив: +18 / +28
Варна: +16 / +23
Сандански: +22 / +28
Русе: +18 / +28
Добрич: +15 / +23
Видин: +19 / +29
Плевен: +18 / +28
Велико Търново: +11 / +26
Смолян: +12 / +19
Кюстендил: +18 / +26
Стара Загора: +15 / +26

Обезопасяват парк „Врана“

  • Сподели в:
  • Viber
Обезопасяват парк „Врана“

ФБ/Стефан Арсов
A A+ A++ A

Режат и премахват опасна растителност по протежение на оградата към бул. "Цариградско шосе" в парк "Врана". Това съобщи във Facebook областният управител на София Стефан Арсов.


#Врана

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?