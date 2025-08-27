Адв. Кашъмов предупреди, че правото на гражданите за достъп до информация може да бъде ограничено

Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е един от работещите. Но силата на неговите текстове гражданите не само имат достъп до информация от публичните институции, но и успяват да го получат, ако трябва минавайки и през съда.

Това напомни пред БНР-Радио София адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на "Програма достъп до информация".

Той обаче отбеляза, че във връзка с прилагането на европейски регламент на на 18.07.2025 г. е публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДОИ. Отговарящо орган в рамките на изпълнителната власт е Министерството на електронното управление.

"Притесняваме се да не би да се получи така, че в крайна сметка правото на гражданите за достъп до информация да бъде ограничено под въвеждането на тези нови разпоредби. В свое становище сме посочени няколко конкретни примери – коментира адв. Кашъмов. – Всички знаем, че министри, народни представители, президента, лицата, заемащи висши и държавни длъжности, по отношение на личните данни не са толкова защитени, както обикновените граждани. Напротив те са длъжни да търпят по-голяма степен на прозрачност.

Друго наше притеснение е, че се отменят някои разпоредби, които задължаваха институциите да публикуват определена информация. Въвеждат се и нови определения, буквално преписани от този европейски регламент, но те се отнасят до съвсем друга дейност на управлението на данните и нямат нищо общо с обикновения достъп до обществена информация. Ако администрацията започне да чете тези нови определения, когато граждани и журналисти, неправителствени организации подават заявление за достъп обществена информация, тогава може да настъпи хаос, може да бъдат ограничени правата на гражданите, да бъде накърнен достъпът до информация, който е защитен от Конституцията."

Във връзка проектозакона Кашъмов отбеляза "две добри новини". Едната е свързана със силната реакция както в социалните мрежи, така и в медиите. Втората добра новина е, че от Министерство на електронното управление са реагирали още миналата седмица. Отправена е покана към няколко неправителствени организации за среща, която ще се проведе утре.

Изпълнителният директор на "Програма достъп до информация" коментира и решението на Върховния касационен съд окончателно да осъди колегата журналист Борис Митов за клевета и обиди спрямо бившия председател на Софийски градски съд и настоящ апелативен съдия Светлин Михайлов. Съдът увеличи 5 пъти обезщетението, присъдено на магистрата на втора инстанция и уважи почти всички негови претенции срещу няколко статии публикувани през 2018 година.

"Това решение на ВКС за съжаление е лош прецедент, въпреки че две трети от претенциите на съдията Михайлов са отхвърлени.

Това е едно безпрецедентно осъждане на много висок размер обезщетение за малка медия и особено за един журналист.

Винаги, когато някой се кандидатира за висока длъжност и обсъждаме кой е той - това е част от демократичния дебат. Абсурдно е медии и журналисти да бъдат осъждани, а камо ли на толкова високи обезщетения, тъй като това може да спъне целия демократичен процес. Това е разликата между демокрацията и тиранията - свободата на словото и възможността критично да се обсъждат публичните фигури."



