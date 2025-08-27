Банско се превръща в сцена за Опера феста си

От 28 до 30 август на централния площад в Банско ще се проведе 16-тото издание на Банско Опера Фест – най-мащабното досега. Три вечери под открито небе, международен гост и амбициозна селекция от заглавия ще предложат на публиката разнообразие от музикални стилове и силни гласове. Фестивалът се провежда под егидата на Община Банско, в партньорство с Кемпински Хотел Гранд Арена Банско, а организатор е Монте Продакшънс.

На 28 август фестивалът започва със спектакъла „Аладин". Сценичната адаптация на класическата история за джина, лампата и сбъднатите желания оживява чрез музиката на Алън Менкен и текстовете на Хауърд Ашман, Тим Райс и Чад Бегуелин. Режисурата е поверена на Петко Бонев, а музикалното ръководство – на Страцимир Павлов. Участват Александър Иванов, Кристиана Атанасова, Калоян Николов и др. Сценография - Ася Стоименова, видео и 3D проекция - Лора Руневска, хореография - Анна Пампулова. Оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна.

На 29 август втората фестивална вечер е посветена на „Риголето" от Джузепе Верди – една от най-драматичните и музикално богати творби на композитора, вдъхновена от пиесата „Кралят се забавлява" на Виктор Юго. Режисьор на постановката е Сребрина Соколова, диригент – Светослав Борисов. В ролите - Пламен Димитров (Риголето), Рейналдо Дроз (Херцогът на Мантуа), Илина Михайлова (Джилда), Евгений Станимиров (Спарафучиле). Солисти, хор, балет и оркестър на Държавна опера Варна.

На 30 август финалната вечер ще бъде отбелязана с бляскава оперна гала с участието на италианския тенор Уго Таркуини, венецуелския тенор Рейналдо Дроз, както и на водещи български оперни солисти: Илина Михайлова (сопран), Михаела Берова (мецосопран), Артьом Арутюнов (тенор), Пламен Димитров (баритон) и Гео Чобанов (бас). Диригент на вечерта е Светослав Борисов. Оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна. Публиката ще чуе любими арии и ансамбли от класическата оперна литература – „La donna è mobile" от „Риголето", „Nessun dorma" от „Турандот", Тореадорската ария от „Кармен", „O Sole Mio", както и финалната „Наздравица" от „Травиата".

През 2025 фестивалът въвежда специална ВИП зона с ограничен брой места. Билетите за тази зона включват място в централния сектор, чаша пенливо вино, лек кетъринг преди началото на представленията и възможност за снимки със солистите след края на вечерта.

Билети са налични в мрежата на Eventim, както и на двете Опера точки в Банско – пл. „24-ти май" и пл. „Възраждане".