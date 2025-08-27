Ясно е с колко ще се бръкнат феновете на ЦСКА, за да гледат мача със Славия

Феновете на ЦСКА ще трябва да плащат по 20 лв. за билет, ако искат да изгледат на живо предстоящото гостуване на селекцията на Душан Керкез на Славия, обявиха от "армейския" клуб.



Двубоят е от 7-ия кръг в Първа лига и е на стадион "Александър Шаламанов" на 30 август (събота) от 21:15 часа.



Ето какво съобщиха от ЦСКА:



Армейци,



Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Славия от 7-ия кръг на Първа лига ще бъдат пуснати в продажба в деня на двубоя, който ще се играе в събота (30 август) от 21:15 ч. на ст. "Александър Шаламанов" в София.



Пропуски за нашите фенове ще се продават физически след 19:00 ч. на касата пред сектор В на стадиона, както и на касата при автогара "Овча Купел" (до магазин 345).



Цената на билета е 20 лв., като пропуски за "армейския" сектор няма да се продават онлайн.



Достъпът до трибуните за фенове на ЦСКА ще е възможен след 19:45 ч.



САМО ЦСКА!