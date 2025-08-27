  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +22
Пловдив: +18 / +28
Варна: +16 / +23
Сандански: +22 / +28
Русе: +18 / +28
Добрич: +15 / +23
Видин: +19 / +29
Плевен: +18 / +28
Велико Търново: +11 / +26
Смолян: +12 / +19
Кюстендил: +18 / +26
Стара Загора: +15 / +26

Чакърдъкова си призна за Веселин Маринов

  • Сподели в:
  • Viber
Чакърдъкова си призна за Веселин Маринов

ФБ/Николина Чакърдъкова
A A+ A++ A

Николина Чакърдъкова направи емоционално признание за Веселин Маринов.

Фолклорната звезда сподели в социалните мрежи пост, посветен на приятелството си с обичания изпълнител.

„Познаваме се с Веселин Маринов може би повече от 25 години. Работата ни срещна и с годините сме били на толкова много мероприятия заедно! Винаги е удоволствие да си говорим, да се посмеем заедно и да споделим една сцена!", написа Чакърдъкова във Фейсбук.


#Николина Чакърдъкова #Веселин Маринов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?