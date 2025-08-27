Чакърдъкова си призна за Веселин Маринов
Николина Чакърдъкова направи емоционално признание за Веселин Маринов.
Фолклорната звезда сподели в социалните мрежи пост, посветен на приятелството си с обичания изпълнител.
„Познаваме се с Веселин Маринов може би повече от 25 години. Работата ни срещна и с годините сме били на толкова много мероприятия заедно! Винаги е удоволствие да си говорим, да се посмеем заедно и да споделим една сцена!", написа Чакърдъкова във Фейсбук.
Още по темата:
- » Китайка изпя хит на Веселин Маринов
- » Веселин Маринов изплака душата си пред Мон Дьо
- » Веселин Маринов с драматична изповед: Оцелях с шкембе чорба от 6 ст.!
Коментирай
Най-четено от Лайфстайл
4 зодии пълнят портфейлите след 25-август, сред тях ли сте?12:45 21.08.2025 | Любопитно
Последно от Лайфстайл