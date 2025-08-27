Откриха опасни химикали в яйцата в Гърция

Високи нива на опасни химикали, известни като PFAS, са открити в яйца, продавани в Гърция, съобщава гръцкото издание Proto Thema, позовавайки се на ново научно изследване, публикувано в списанието Science of The Total Environment. Според специалистите тези вещества, наричани още „вечни химикали“, са силно устойчиви в околната среда и се натрупват в хранителната верига.

Изследването е извършено от учени от Университета на Егейско море и обхваща 75 яйчни проби, събрани от кокошарници в пет региона на страната – Сяр, Магнезия, Бойотия, Атика и Елида. Анализите показват, че всички проби съдържат PFAS, а над половината от тях надвишават допустимите стойности, определени от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA).

Най-сериозно е положението в района на Елида, където всяка една проба надвишава безопасните нива за всички възрастови групи. Учените измерват концентрации от PFOS, PFHxS и PFBA, като в някои случаи стойностите достигат до 5,30 милиграма на килограм - значително над пределно допустимите стойности.



Според експертите от екипа, провел проучването, тийнейджърите и възрастните хора, които редовно консумират яйца от тези региони, надвишават безопасния седмичен прием на PFAS. Това създава сериозен риск за развитието на различни заболявания, включително увреждания на черния дроб, отслабване на имунната система и онкологични заболявания.

Освен PFAS, в яйцата са открити и следи от пестициди и ветеринарни лекарства, което допълнително поставя въпроси относно контрола върху животновъдството и хранителната безопасност в страната.

В последните години редица европейски държави като Франция, Германия и Дания също докладваха за подобни проблеми със замърсяването на яйца с PFAS. Гръцкото проучване потвърждава, че проблемът е широко разпространен и налага спешни мерки от страна на регулаторните органи в Европейския съюз.

PFAS (пер- и полифлуороалкилови вещества) се използват в редица индустриални и потребителски продукти заради тяхната устойчивост на мазнини, вода и топлина. Те обаче не се разграждат в природата и се натрупват в човешкия организъм, където могат да останат с години.