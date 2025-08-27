  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +22
Пловдив: +18 / +28
Варна: +16 / +23
Сандански: +22 / +28
Русе: +18 / +28
Добрич: +15 / +23
Видин: +19 / +29
Плевен: +18 / +28
Велико Търново: +11 / +26
Смолян: +12 / +19
Кюстендил: +18 / +26
Стара Загора: +15 / +26

Кремъл похвали САЩ за усилията за мир в Украйна, но разкритикува Европа

  • Сподели в:
  • Viber
Кремъл похвали САЩ за усилията за мир в Украйна, но разкритикува Европа
A A+ A++ A

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков похвали усилията на САЩ за постигане на мир в Украйна, като определи руско-американската среща на високо равнище в Аляска като "значима и необходима", предаде Ройтерс.

Песков обаче заяви пред медиите, че Москва гледа негативно на европейските предложения за гаранции за сигурност за Киев. Той повтори отново отдавнашната позиция на Русия, че в Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на страни от НАТО.

В момента се водят активни приготовления за "безпрецедентно" посещение на руския президент Владимир Путин в Китай, добави Песков.

Очаква се на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на 31 август и 1 септември да присъстват освен Путин още над 20 световни лидери, отбелязва Ройтерс.

#Кремъл

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?