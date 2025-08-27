НСИ: Процесът на застаряване на населението се задълбочава
Процесът на застаряване на населението продължава да се задълбочава, това става ясно от данните за изпълнението на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България за периода 2019-а – 2030-а година, публикуван за обществено обсъждане на сайта на социалното министерство.
На всеки 100 души в активна възраст се падат 61 в неактивна, което означава, че на всеки в зависимите възрасти под 15 и над 65 години съответстват по-малко от двама души в активна възраст. През 2011-а година съотношението е било по-благоприятно - 46,5 на сто.
В отчета за изпълнението на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора се посочва, че за периода 2023-а – 2024-а година демографската картина у нас се характеризира освен с продължаващо намаляване и застаряване на населението, също с ниска раждаемост и висока обща смъртност.
В края на миналата година хората на възраст 65 и повече години са малко над 1 500 000 души, което е 24% от населението на страната. В сравнение с 2011-а година делът им е нараснал с 5,5%.
От Социалното министерство посочват, че един от приоритетите е повишаване на качеството на грижата в домовете за възрастни. В момента тече преглед на предложените от общините сгради, където евентуално да бъдат изградени нови домове. С над 750 милиона лева по Националния план за възстановяване ще бъдат реновирани 81 дома за стари хора, които се управляват от общините. Целта е след приключването на ремонтите над 5600 възрастни да живеят при по-добри условия и да имат възможност за повече социални контакти. С част от средствата ще бъдат изградени над 250 нови услуги за хора с различни видове увреждания. Очаква се това да осигури качествена подкрепа за поне 10 000 души и техните семейства.
В националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България се предвижда и реализиране на различни мерки, сред които програми за субсидирана заетост на хората в предпенсионна възраст и насърчаване на ученето през целия живот.
