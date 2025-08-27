Оставете се да ви „Хванат в кражба“ от този петък в кината

Прогнозата за края на август предвещава жадувана глътка киносвежест с Хванат в кражба – уникална смесица от експлозивен екшън-трилър, стилен нео-ноар и безмилостно забавна черна комедия. Дело на номинирания за „Оскар“ режисьор-визионер Дарън Аронофски (Реквием за една мечта, Черният лебед, Китът) и с участието на младата суперзвезда Остин Бътлър (Елвис, Дюн: Част втора), филмът ни прави съучастници, не просто в престъпление, а в паметно абсурден вихър от забава и смъртоносен хаос.

Хванат в кражба е адаптация по едноименния роман на Чарли Хюстън и проследява историята на Ханк Томпсън (Бътлър) – бивш бейзболист, превърнал се в неволен участник в престъпна схема, след като се съгласява да гледа котката на съседа си. Това на пръв поглед безобидно решение го прави основна мишена на руски, еврейски и пуерторикански гангстери. Докато мрежата от насилие постепенно се затяга около него, Ханк трябва да намери начин да оцелее във вихъра на „града, който никога не спи“, сблъсквайки се с миналото си, с морални дилеми и с хора, на които не знае дали може да се довери…

Ексклузивно видео ни отвежда на снимачната площадка на Хванат в кражба и ни прави свидетели на изключителната прецизност на Дарън Аронофски при изграждането на атмосферата и визуалната естетика на филма, както и на отдадеността, с която Остин Бътлър (вдъхновен от класическите бойни филми и каскади на Джеки Чан) се впуска в ролята, превръщайки я в изключително физическо и реалистично преживяване. Всеки кадър, всяко движение и действие на героите са внимателно обмислени и композирани като неизменна част от разказа, носейки усещане за автентичност и динамика, без да нарушават забавния и увлекателен дух на историята.

Режисьор на Хванат в кражба е Дарън Аронофски (Кодът Пи, Реквием за една мечта, Изворът на живота, Кечистът, Черният лебед, Ной, Китът), по сценарий на Чарли Хюстън, който адаптира едноименния си роман. Продуценти са Джереми Доусън, Дилън Голдън, Ари Хендел и Дарън Аронофски, а в ролите са Остин Бътлър, Зоуи Кравиц, Мат Смит, Реджина Кинг, Винсънт Д’Онофрио, Bad Bunny, Лиев Шрайбър, Грифин Дън и Action Bronson и др.

Оставяме се да ни Хванат в кражба от този петък, 29 август само в кината.