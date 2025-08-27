Правителството ще изпрати своето предложение за главен секретар на МВР на президента

Министерският съвет ще изпрати към Президентството предложенията за назначаване на посланици, както и за главен секретар на МВР. За този пост от правителството ще посочат Мирослав Рашков - настоящият временно изпълняващ функциите главен секретар.



„Гл. ком. Рашков напълно отговаря на изискванията на в закона. По време на службата си в МВР той е придобил изключителен професионален опит”, подчерта вътрешният министър Даниел Митов.



Преди дни Румен Радев обяви, че ще одобри предложението на кабинета Желязков, защото МВР е важна институция. Все още се очаква съгласуването между "Дондуков" 1 и 2 за председател на Държавна агенция "Национална сигурност".

„Винаги съм твърдял, че дипломатическата служба не бива да е заложник на вътрешнополитически опити за узурпиране на правомощия и на злоупотреба с процедури. Ние никога не сме го правили”, увери ресорният министър Георг Георгиев преди редовното правителствено заседание.