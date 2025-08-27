  • Instagram
Локомотивецът Петър Андреев отново получи повиквателна за България U21

Локомотивецът Петър Андреев отново получи повиквателна за България U21
Футболистът на Локомотив Пловдив Петър Андреев отново получи повиквателна за младежкия национален отбор на България.

Нападателят попада в списъка на Александър Димитров за следните два мача от европейските квалификации на УЕФА за ЕВРО 2027:

05.09 от 19:30 часа: България - Гибралтар, стадион "Георги Бенковски“, гр. Пазарджик

09.09 от 17:00 часа: Азербайджан - България

"Пожелаваме успех на Петър Андреев и България U21 в предстоящите срещи", написаха по този повод от ПФК Локомотив Пловдив.

