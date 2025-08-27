  • Instagram
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние

В България масово се предлага фалшиво сирене под формата на "имитиращ продукт". Това заяви д-р Сергей Иванов от Асоциация "Активни потребители“ в ефира на "Твоят ден“ по NOVA NEWS.

"Фалшивото сирене е имитиращ продукт и това е уникална категория, която съществува единствено в България“, подчерта Иванов.

По думите му в останалите държави от Европейския съюз тази практика се счита за криминално деяние, а производството и предлагането на имитиращите продукти е забранено. Той припомни, че от две години в Европейския съюз действа забрана за употребата на подобни продукти, които използват заместители на млякото.

Данните на Министерството на земеделието и храните сочат, че сме изяли почти 6000 тона фалшиво сирене за половин година, но д-р Иванов твърди, че реалното количество е значително по-голямо.

"Голяма част от здравословните ни проблеми са свързани с храната, която консумираме ежедневно“, отбеляза д-р Иванов. Според него рисковете от фалшивото сирене са сериозни и водят до сърдечно-съдови заболявания.

#сирене

