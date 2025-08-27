  • Instagram
Увеличават капитала на Българска банка за развитие с 4 млрд. лв. - какво означава това за икономиката

Днес на заседание Министерският съвет взе решение и прие постановление за увеличаване на капитала на Българска банка за развитие (ББР) с 4 млрд. лв. Това съобщи финансовият министър Теменужка Петкова пред медиите.

Приетите актове на Министерски съвет са в изпълнение на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2025-2028 г., която представлява мотиви към Закона за бюджета за 2025 г., обясни министърът.


"Българската банка за развитие е еднолично акционерно дружество, правата на държавата се упражняват от министъра на финансите. ББР осъществява своята дейност по условията и реда на Закона за кредитните институции, но наред с това банката осъществява своята дейност и по специален закон - Законът за ББР, като една от основните цели на банката, съгласно закона, е именно да осигурява инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритети за икономиката на страната", посочи Петкова.

Тя подчерта, че увеличаването на средствата за капитала на ББР не влияят по никакъв начин на дефицита. "Това всъщност е операция, която е свързана с финансирането на бюджетното салдо и тя по никакъв начин не оказва въздействие върху дефицита. Така че, за да няма спекулации по тази тема, искам да сме напълно наясни - целна на увеличаването на капитала на ББР е свързана с дългосрочната възможност на банката да осигурява финансиране на инвестиции във важни за икономическия сектор проекти, които държавата е определила като приоритетни", обясни още ресорният министър.

