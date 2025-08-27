  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +17 / +22
Пловдив: +18 / +28
Варна: +16 / +23
Сандански: +22 / +28
Русе: +18 / +28
Добрич: +15 / +23
Видин: +19 / +29
Плевен: +18 / +28
Велико Търново: +11 / +26
Смолян: +12 / +19
Кюстендил: +18 / +26
Стара Загора: +15 / +26

Вижте графика, ваканциите и почивните дни за новата учебна година

  • Сподели в:
  • Viber
Вижте графика, ваканциите и почивните дни за новата учебна година
A A+ A++ A

Министерството на образованието и науката публикува официалния график за учебната 2025–2026 година, включително дати за ваканции, неучебни дни и национални изпити.

Ваканции (с включени празнични и почивни дни, без лятната):

Есенна: 31 октомври – 3 ноември 2025 г.

Коледна: 24 декември 2025 – 4 януари 2026 г.

Междусрочна: 31 януари – 2 февруари 2026 г.

Пролетна за I–XI клас: 4 – 13 април 2026 г.

Пролетна за XII клас: 8 – 13 април 2026 г.

Начало и край на втория учебен срок:

Начало:

3 февруари 2026 г. за I–XII клас

Край:

15 май 2026 г. за XII клас;

29 май 2026 г. за I–III клас;

12 юни 2026 г. за IV–VI клас;

30 юни 2026 г. за V–VI клас в спортни училища и VII–XI клас.

За учениците с професионална подготовка се добавят 2 седмици за производствена практика (X–XI клас) и 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда (XI клас, дуална система).

Неучебни дни:

2 март - понеделник, 1 май - петък, 6 май - сряда, 25 май - понеделник

Национални изпити и външно оценяване:

20 май 2026 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература

22 май 2026 г. – втори държавен зрелостен изпит и задължителен изпит за придобиване на професионална квалификация

17 юни 2026 г. – национално външно оценяване по български език и литература за VII и X клас

19 юни 2026 г. – национално външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети за VII и X клас

Графикът е публикуван на основание на Закона за администрацията и Закона за предучилищното и училищното образование и спазва изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.

#ученици

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Образование
Последно от Образование

Всички новини от Образование »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?