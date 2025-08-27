Българска лекарка от Газа: Геноцидът продължава, всичко е разрушено

Зверствата в Газа продължават. Геноцидът продължава. Докато този срам за нашата цивилизация продължава, наша задача е да го оповестим, да сме свидетели, за да може всеки да направи каквото може, за да се спре това чудовищно престъпление. Това каза д-р Милена Ангелова-Чи в предаването "Денят започва" по БНТ.

Д-р Ангелова-Чи е анестезиолог-реаниматор на мисия в болница "Насър", която беше ударена в понеделник. При атаката загинаха петима журналисти. В хода на събитията в ивицата Газа тази болница е била удряна и преди.

Тя разказа, че навсякъде в Газа се виждат само руини и палатки, направени от подръчни материали.

"Вчера аз пътувах с обществения автобус до болницата си. Всичко е разрушено. Аз се чудих какво минава през главите на тези хора, които пътуват през родната си земя. Единственото, което се вижда, са руини и палатки. Палатки, направени от всякакви намерени материали. Това е Газа в момента. Абсолютно всичко е разрушено", разказва д-р Ангелова.

По думите ѝ са бомбардирани всички домове, селскостопанската земя, болниците, училища, водопроводи, инфраструктура."Нищо не е останало. Всяка къща е разрушена. Вие си представете вашата къща да бъде разрушена. Да нямате къде да отидете, да сте на палатка някъде. Това е живота на хората в Газа за последните две години", добавя тя.

Д-р Ангелова-Чи обясни, че в болницата почти всички наранявания са от огнестрелни рани или експлозии. И добави, че други заболявания рядко има и подчерта, че хората там са хронично недохранени и с нисък имунитет.

"Плюс това условията са изключително тежки – поради блокадата няма медицински инструменти, консумативи, лекарства, няма функциониращи лаборатории. Каквото си помислите, че го няма – наистина го няма. Лечението е почти невъзможно", посочва още тя.