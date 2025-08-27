Издирват възрастна жена с деменция, изчезнала от болница в София
Близки издирват възрастна жена на име Виктория, изчезнала в района на Втора МБАЛ – София.
За последно е видяна около 17:30 ч. във вторник в стаята си в лечебното заведение, където е била настанена за изследвания. Тя е излязла от болницата, след което следите ѝ се губят.
Жената е с деменция и може да е дезориентирана, съобщава семейството ѝ. Облечена е със същата блуза като на снимката.
Близките молят всеки, който има информация за жената, да се обади на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.
Още по темата:
- » Товарен вагон е дерайлирал в района на промишлена зона "Искър" в София
- » Около 40% от абонатите на "Софийска вода" са се отказали от хартиената фактура
- » 4 квартала на София остават без вода за ден
Коментирай
Най-четено от Общество
Жената, прегазена от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт16:44 21.08.2025 | Общество
Последно от Общество