24-часова стачка на държавните служители ще блокира Гърция

Синдикатите на работещите в обществения сектор свикват 24-часова стачка в Гърция.

Протестите ще се проведат в цялата страна в деня, когато в парламента ще се обсъжда проектозакон за дисциплинарно право, който според синдикатите криминализира социалната и политическата дейност на държавните служители, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Освен тях и синдикатът на авиодиспечерите в Гърция обяви, че ще спре работа за четири часа в четвъртък. Очаква се пълна промяна на полетите от летищата, както и отмяна на много от тях.

По време на протеста въздушното пространство ще бъде отворено само за полети в спешни и хуманитарни случаи, както и за мисии на гръцките военновъздушни сили.

Планирани са стачни митинги и в следните градове: Атина, Солун, Крит, Верия, Волос, Закинтос, Ираклио, Кардица, Корфу, Лариса, Лимнос, Патра, Превеза, Кула, Самос, Сирос, Трикала, Халкида, Ханя и Хиос.