Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционите

Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба, които да засилят контрола върху дейността на морските атракциони. Това обяви ресорният министър Гроздан Караджов, като част от предложените мерки е Дирекция „Морска администрация“ да поеме отговорността за техническата изправност на оборудването, използвано в подобен тип атракции.

Темата се поставя на дневен ред в Министерския съвет днес, след като правителството призна за сериозни пропуски в съществуващия контрол върху екстремните съоръжения по Черноморието.

Реакцията на институциите е провокирана от трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно дете загина след като е паднало в морето от атракцион, разположен на около 50 метра височина. Предварителната информация сочи, че предпазните колани на съоръжението са се скъсали. Това предизвика остра обществена реакция и изиска незабавни действия от страна на управляващите.

По заповед на министър-председателя Росен Желязков, е било наредено спешно изготвяне на необходимите нормативни промени. Министерството на транспорта е първото, което представя конкретни предложения, като се очаква и останалите институции, свързани с контрола на подобни обекти, да предприемат действия в кратък срок.

Предложенията на Гроздан Караджов ще бъдат разгледани на днешното заседание на Министерския съвет. Очаква се след това да започне и процесът по обществено обсъждане и евентуално приемане на новите правила.