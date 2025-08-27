Майката на децата, избягали от градина в Сапарева баня, с разказ за инцидента

Две деца на 4 и 6 години избягаха от детска градина в Сапарева баня.

Докато учителката раздавала вода, децата са избягали. Сигналът е подаден от майката, а деца намерени след час търсене.

Най-вероятно са излезли през входа, който е за зареждане на хранителни продукти. Това е единственият възможен изход, каза пред БТВ Цветана Гладникова, директор на детската градина.

"Сигналът е подаден от майката, тъй като по предварителна информация на учителката е обещано на децата да ги вземат на обяд от роднини. Първата реакция на учителката е да попита майката дали е изпратила някой да ги вземе и евентуално дали не са ги взели, без да ѝ се обадят", каза още тя.

"Учителката ми се обади около 11 ч. и ми каза, че децата ги няма в детската градина. Аз реших, че се шегува. Първо се обадих на близките да ги търсят. След това звъннах на отдел "Закрила на детето", откъдето ме посъветваха да звънна на 112", разказа майката на избягалите деца.

По думите ѝ досега децата не са бягали и според нея нещо се е случило, за да напуснат двора на детската градина.

"Ръководството на детската градина обвини децата и мен конкретно за случая, а не пое отговорността, което трябваше да направи", разкри майката.

"Родителите на другите деца са настройвани от директорката и другите деца не си играят с тях", съобщи тя.

"Казаха ми, че са се скарали, затова са избягали", допълни майката.