България е начело в списъка по загуба на вода
Вода ще има за Плевен, но не тази или другата седмица. Това заяви пред БТВ доц. Галина Димова от Катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия
От три до пет години може да се свърже нов водоизточник с мрежата на Плевен, допълни тя.
"Загубите на вода са в две категории - реални течове и кражбите, но при нас се отчитат общите загуби."
България е начело на списъка на страните, които губят най-много вода
Средните загуби на вода у нас са около 60%. За някои ВиК оператори достига 80%. Истината е, че нашите водоснабдителни мрежи са изключително стари. Основната част от тях са строени през 60-те и 70-те години - това е една изключително амортизирала структурa.
Още по темата:
- » 8-10 чаши вода дневно "спасяват" бъбреците в жегите
- » Воден режим в община Севлиево: Кои населени места са засегнати
- » Няколко столични квартала са без топла вода поради аварии
Коментирай
Най-четено от Общество
Последно от Общество