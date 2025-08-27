България е начело в списъка по загуба на вода

Вода ще има за Плевен, но не тази или другата седмица. Това заяви пред БТВ доц. Галина Димова от Катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия

От три до пет години може да се свърже нов водоизточник с мрежата на Плевен, допълни тя.

"Загубите на вода са в две категории - реални течове и кражбите, но при нас се отчитат общите загуби."

България е начело на списъка на страните, които губят най-много вода