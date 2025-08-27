  • Instagram
България е начело в списъка по загуба на вода

България е начело в списъка по загуба на вода
Вода ще има за Плевен, но не тази или другата седмица. Това заяви пред БТВ доц. Галина Димова от Катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия

От три до пет години може да се свърже нов водоизточник с мрежата на Плевен, допълни тя.

"Загубите на вода са в две категории - реални течове и кражбите, но при нас се отчитат общите загуби."

България е начело на списъка на страните, които губят най-много вода

Средните загуби на вода у нас са около 60%. За някои ВиК оператори достига 80%. Истината е, че нашите водоснабдителни мрежи са изключително стари. Основната част от тях са строени през 60-те и 70-те години - това е една изключително амортизирала структурa.

