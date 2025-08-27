  • Instagram
Сформираха щаб за издирване на черния леопард в Силистренско

Областният кризисен щаб в Силистра ще заседава днес в 12:00 часа заради новия сигнал за забелязан черен леопард край Тутракан. Илиян Великов, областен управител на Силистра, потвърди, че е подаден сигнал за опасен хищник, нетипичен за района.

В понеделник около 16:00 часа мъж е забелязал животното на пътя между селата Шуменци и Богданци в община Тутракан. "Предприети са предварителни проверки, но не са установили следи от дивото животно", съобщи bTV

Кризисен щаб координира действията

Със заповед на областния управител вчера е свикан кризисен щаб, който ще координира действията на институциите за гарантиране на безопасността на населението. На днешното заседание ще се обсъдят конкретните мерки, които да бъдат предприети в района.

Кметовете на селата Богданци и Търновципотвърдиха за БТА, че в понеделник вечерта е имало полицейско присъствие в района на съобщението.

Поредица от сигнали в Северна България

Това е поредният сигнал за черна пантера в Северна България през последните месеци. През юни властите издирваха подобно животно в Шуменското плато, като бяха използвани дронове с термокамери, фотокапани и стръв за примамване.

В края на юли беше подаден сигнал за забелязан черен леопард до шуменския квартал "Мътница", където жители твърдяха, че животното е било видяно на главния път край населеното място.

Експертите обясняват, че черната пантера не е самостоятелен вид, а най-вероятно става въпрос за черен леопард - хищник, който е предпазлив, ловува нощем и обитава скалистите местности.

