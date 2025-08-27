Времето в сряда – слънчево и по-топло

В сряда

ще бъде слънчево. Над западните и северните райони ще има разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София – около 28 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра – около 14 градуса.

По Черноморието

ще бъде слънчево. Ще духа по-често умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 46 мин. и залязва в 20 ч. и 9 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 23 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 59 мин. и залязва в 21 ч. и 45 мин. Фаза на Луната: четири дни след новолуние.