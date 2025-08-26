Стомашно-чревните вируси атакуват в края на лятото

Завръщането от лятна почивка носи неприятна изненада за все повече българи - стомашно-чревни проблеми, които се засилват именно в края на лятното време. Епидемиологът д-р Христиана Бацелова предупреди в ефира на "Твоят ден" по NOVA News, че тези инфекции са характерни за периода и обикновено са свързани със занижена хигиена.

"Инфекциите са характерни за този период от годината. Обикновено са свързани със занижаване на хигиената – недостатъчно чисти ръце или консумация на хранителни продукти, които са първично или вторично контаминирани", обясни специалистката.

Високите температури също представляват рисков фактор, особено при храни, съдържащи яйца, ако не се съхраняват правилно в подходящи условия.

Различни видове инфекции с различни симптоми

При хранително натравяне най-често става въпрос за бактериална инфекция, причинена от стафилококус ауреус. "В този случай токсинът се задържа в храната и много бързо след консумация се появяват симптоми – повръщане и болки", поясни д-р Бацелова.

При вирусните инфекции, като норовируси или аденовируси, оплакванията започват също рязко, но продължават от един до три дни и се характеризират с диария, повръщане и силни стомашни болки.

Особено внимание към уязвимите групи

Специално внимание трябва да се обърне на малките деца и хората над 65 години. "При кърмачетата и децата до 5-6 години обезводняването настъпва много бързо и може да доведе до тежки усложнения. В такива случаи е необходимо да се потърси лекар още при първите симптоми, без да се чака", предупреди експертът.

При тежка дехидратация се налага дори болнично лечение. Д-р Бацелова припомни, че ротавирусите причиняват тежки гастроентерити при малките деца. "Има безплатна ваксина за бебетата, която може да се постави по имунизационния календар", посочи тя.

Заплаха от западнонилска треска

Епидемиологът обърна внимание и на други заплахи през този сезон – западнонилска треска и денга, които се предават чрез ухапване от комари. "Миналата година у нас имаше смъртни случаи от западнонилска треска. Симптомите често са грипоподобни – висока температура, силно главоболие, болки в мускули и стави, и лесно се бъркат с летен грип или COVID-19", обясни тя.

Хигиената като основна защита

Най-сигурният начин за защита остава добрата хигиена. "Внимавайте къде и каква храна консумирате, как се съхранява тя, и никога не пийте вода от реки и потоци, дори да изглеждат чисти", подчерта д-р Бацелова.