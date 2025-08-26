Виктор Илиев остава зад решетките

21-годишният Виктор Илиев, обвинен за смъртоносната катастрофа в София от 15 август, не е обжалвал мярката си за неотклонение "задържане под стража". Това означава, че постоянният арест, определен от Софийския градски съд на 17 август, няма да бъде разгледан от Софийския апелативен съд и младежът остава окончателно зад решетките, съобщи "Свободна Европа".

Илиев причини тежката катастрофа в ранните часове на 15 август, когато заби автомобила си "Ауди" в автобус на градския транспорт на кръстовището на булевардите "Константин Величков" и "Възкресение". При инцидента загина 45-годишният лекар от сирийски произход Иса Али, който живеел в България от 20 години.

По време на съдебното заседание преди малко повече от седмица стана ясно, че непосредствено преди удара Илиев е управлявал автомобила със скорост между 170 и 200 километра в час. "Той е форсирал колата по завоите, въртейки гуми, и е минавал на червен светофар", свидетелстваха пред съда Севда Крумова и Емил Емилов, които са се возили в колата на обвиняемия.

Третият пътник в автомобила е била приятелката на Илиев – Веса Александрова. И тримата са в тежко състояние след катастрофата.

14 глоби за нарушения

В определението си за постоянен арест съдът посочи, че младежът е глобяван за административни нарушения по Закона за движение по пътищата 14 пъти. Шест от санкциите са наложени само в рамките на август месец, като Илиев е получил шофьорска книжка едва на 1 август тази година.

Прокуратурата представи доказателства, че в катастрофиралата кола е открита бутилка с райски газ. Свидетели потвърдиха пред разследващите, че обвиняемият е употребявал веселящия газ, включително докато е шофирал. Това беше потвърдено и от братовчеда на Илиев – Петър Георгиев, който е собственик на блъснатия автомобил.

Предстои съдебна експертиза

По делото предстои да бъде завършена съдебно-техническа експертиза, която да установи точната скорост на автомобила в момента на сблъсъка с автобуса. Пробите за алкохол и наркотици в кръвта на обвиняемия дадоха отрицателен резултат.

Трагичният инцидент провокира мащабна акция на столичната полиция, при която бяха проверени стотици шофьори. Съставени бяха над 200 фиша и над 30 акта за различни нарушения. Четирима проверени бяха задържани – един за шофиране след употреба на наркотици и алкохол, един с фалшива шофьорска книжка и двама с нерегистрирани автомобили.

Жертвата – лекар хуманист

Д-р Иса Али живееше в България от две десетилетия и е завършил медицина тук. През последните години активно помагаше на бежанци, а в нощта на фаталния инцидент пътувал с автобуса към софийското летище, за да посрещне семейство.

При новото наказателно законодателство за причиняване на смърт по непредпазливост при управление на МПС в нетрезво състояние или под влияние на упойващи вещества, Виктор Илиев може да получи между 10 и 15 години затвор, а при особено тежки случаи – от 15 до 20 години лишаване от свобода.