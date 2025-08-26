Расте броят на учениците от уязвими групи, които се явяват на ДЗИ

Увеличава се броят на учениците от уязвими групи, които се явяват на Държавни зрелостни изпити (ДЗИ), както и онези от тях, които са ги издържали и имат по-високи резултати.

Това са част от изводите в анализ на Центъра за междуетнически диалог "Амалипе", който от 10 години работи със 79 средни училища и професионални гимназии, голямата част от тях - с ученици от уязвими групи в рамките на програмата: "Всеки ученик ще бъде отличник".



Според Теодора Крумова - програмен директор на център "Амалипе", все повече ученици от уязвими групи не просто издържат матурата по български език, а го постигат със сравнително високи резултати:

"Но за съжаление, те са прекалено малко на фона на общата статистика и потъват в статистиката. Има пет ученици, явили се на матурата по български, от които двама ученици имат резултат 4.00 и 4.66. На фона на останалите трима обаче, които са с двойки, общият среден резултат на училището е нисък. Давам пример с конкретно училище. Умишлено не споменавам името на училището, но те не са единици".

Близо една четвърт от учениците от уязвими групи заявяват, че ще продължат образованието си във висши училища, посочват от "Амалипе":

"Което също е обнадеждаващ факт на фона на 0,5 процента роми-висшисти, които имахме преди години".

И още изводи от анализа на "Амалипе" – училищата все още се справят с щетите, нанесени от Ковид-пандемията.

Резултатите на изпита за професионална квалификация са високи, а слабите оценки на матурите са концентрирани при учениците, завършили в предходни години.