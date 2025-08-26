Регионалният министър и АПИ инспектират „Хемус”

Инспекция на строителството на автомагистрала "Хемус". Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заедно с представители на ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“, направиха проверка на дейностите по строителството на място.

Обект на инспекцията беше участък 1 от автомагистралата между пътен възел “Боаза” и пътен възел „Дерманци“. Отсечката от 8 км трябваше да е готова през юни, но има забавяне. Ще бъде извършена проверка, като все още не е ясно каква е причината.

По темата за безводието регионалният министър заяви, че започват масови проверки за "кражби на вода". И даде пример с община Рила, където по негови думи са направени 1300 проверки, при което е установено, че 1200 потребители са включени във водопреносната мрежа незаконно.