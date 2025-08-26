Спешно забраниха риболова по много реки в България

Земеделският министър подписа четири заповеди, с които се забранява любителският риболов по множество реки в различни райони на страната до 30 септември. Решението е взето по искане на Басейновите дирекции заради критичното маловодие през това лято.

"Забраната е наложена заради голямото маловодие и ще продължи до 30 септември", съобщиха от Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" (НЛРС - СЛРБ). Мярката е съгласувана с изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите и е във връзка с писма от две басейнови дирекции.



Забранени реки в Северозападна България

Басейнова дирекция "Дунавски район" е поискала забрана за риболов в следните реки:

Манастирска и Голема река – от устията до вливането в река Лом

Стакевска река – от село Стакевци до вливането в река Лом

река Ерма – от град Трън до границата със Сърбия

Стара река – от извора до вливането ѝ в Златаришка река

Ограничения в Южна и Източна България

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" е наложила забрани за значително по-голям брой водни обекти:

В района на Родопите забраната засяга река Триградска и притоците ѝ от моста на Механичен цех до моста над пещера "Дяволското гърло", река Буйновска от горния мост в местност "Попини лъки" до мост на екопътека "Дяволска пътека", както и река Мугленска с притоците ѝ от изворите до вливането в река Триградска.

В Централна България ограниченията включват река Бяла от село Куртово до вливането ѝ в река Стряма, река Мечка от едноименното село до вливането ѝ в Марица, река Стряма от село Ръжево Конаре до вливането ѝ в Марица и река Чепеларска от ВЕЦ "Асеница 1" до вливането ѝ в Марица.

В Източна България забраната обхваща река Котленишка в община Котел, река Твръдишка, река Козаревска и река Чумеренска в община Твърдица.

Специално внимание е обърнато на река Габровница с притоците ѝ – забраната важи от долната граница на Национален парк "Централен Балкан" до бариерата на ДЛС "Мазалат" при село Скобелево.

Критична ситуация с водните ресурси

Наложените забрани са пряко следствие от тазгодишното безпрецедентно маловодие, което засегна почти всички региони на страната. Мярката цели да защити рибните популации в условията на критично ниски водни нива и да предотврати екологична катастрофа в засегнатите реки.

Забраната ще остане в сила до края на септември, като Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще следи за спазването ѝ. Нарушителите ще бъдат санкционирани според Закона за рибарството и аквакултурите.